Причастность Дании к прослушке АНБ США европейских политиков не ощущается как предательство, так как Евросоюз — это не нация. Об этом заявил специалист по фейкам, французский политолог и журналист Дмитрий де Кошко в ходе пресс-конференции Общественной службы новостей «США и ЕС. От партнерства к недоверию», передает ФАН.

Политолог из Парижа прокомментировал недавний скандал с прослушкой датскими и американскими спецслужбами ведущих европейских политиков.

«Действия Дании показывают, что Евросоюз — это не нация, — выразил мнение де Кошко. — Поэтому поведение Дании, которое можно трактовать как предательство по отношению к Европе, на самом деле таковым не ощущается».

По словам эксперта, общая европейская идеология, ценности, о которых столько говорят приверженцы интеграции, построены на отрицании национальных идентичностей.

«Не надо даже об этом читать большие трактаты, просто посмотрите купюры евро — на них ни одного изображения стран, которые составляют Евросоюз, — обратил внимание журналист. — Там просто мосты, геометрические линии и рисунки. И это нарочно сделано: национальная идентичность ни в коем случае не должна присутствовать».

Федеральное агентство новостей / Станислав Бышок

Дмитрий де Кошко подчеркнул, что не стоит удивляться слабой реакции европейских политиков на слежку — значимого ответа не было и в предыдущих подобных эпизодах.

«Реакция на скандал, связанный с прослушкой телефона при Франсуа Олланде, и на дело Эдварда Сноудена в 2013 году была очень слабой, хотя на словах говорили, что это не очень красиво, — поделился французский журналист. — На этот раз Макрон назвал инцидент недопустимым, но это опять остается на уровне слов».

Французский политолог также отметил, что шпионский скандал в Дании хорошо иллюстрирует тот факт, что Франция и многие другие европейские государства защищают интересы другой страны, которая действительно господствует и диктует всем свои желания и приказания.

«Боюсь, что на саммите ЕС и США, который состоится 15 июня, европейские политики просто прослушают последние инструкции хозяина», — заключил Дмитрий де Кошко.

Ранее французский специалист по фейкам поймал Париж на лжи о кибератаке «русских хакеров».