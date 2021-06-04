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04 июня 16:56
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новостей
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
16:41
Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
16:40
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16:40
Экономика
Президент РФ назвал актуальные проблемы отечественной экономики
16:39
Общество
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Эксперт из Парижа доходчиво объяснил равнодушие ЕС к датской прослушке в пользу США

Политика
Эксперт из Парижа доходчиво объяснил равнодушие ЕС к датской прослушке в пользу США
 /  Федеральное агентство новостей

Причастность Дании к прослушке АНБ США европейских политиков не ощущается как предательство, так как Евросоюз — это не нация. Об этом заявил специалист по фейкам, французский политолог и журналист Дмитрий де Кошко в ходе пресс-конференции Общественной службы новостей «США и ЕС. От партнерства к недоверию», передает ФАН.

Политолог из Парижа прокомментировал недавний скандал с прослушкой датскими и американскими спецслужбами ведущих европейских политиков.

«Действия Дании показывают, что Евросоюз — это не нация, — выразил мнение де Кошко. — Поэтому поведение Дании, которое можно трактовать как предательство по отношению к Европе, на самом деле таковым не ощущается».

По словам эксперта, общая европейская идеология, ценности, о которых столько говорят приверженцы интеграции, построены на отрицании национальных идентичностей.

«Не надо даже об этом читать большие трактаты, просто посмотрите купюры евро — на них ни одного изображения стран, которые составляют Евросоюз, — обратил внимание журналист. — Там просто мосты, геометрические линии и рисунки. И это нарочно сделано: национальная идентичность ни в коем случае не должна присутствовать».

Эксперт из Парижа доходчиво объяснил отсутствие реакции ЕС на шпионский скандал с США
Федеральное агентство новостей  / Станислав Бышок

Дмитрий де Кошко подчеркнул, что не стоит удивляться слабой реакции европейских политиков на слежку — значимого ответа не было и в предыдущих подобных эпизодах.

«Реакция на скандал, связанный с прослушкой телефона при Франсуа Олланде, и на дело Эдварда Сноудена в 2013 году была очень слабой, хотя на словах говорили, что это не очень красиво, — поделился французский журналист. — На этот раз Макрон назвал инцидент недопустимым, но это опять остается на уровне слов».

Французский политолог также отметил, что шпионский скандал в Дании хорошо иллюстрирует тот факт, что Франция и многие другие европейские государства защищают интересы другой страны, которая действительно господствует и диктует всем свои желания и приказания.

«Боюсь, что на саммите ЕС и США, который состоится 15 июня, европейские политики просто прослушают последние инструкции хозяина», — заключил Дмитрий де Кошко.

Ранее французский специалист по фейкам поймал Париж на лжи о кибератаке «русских хакеров».

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Все новости / Политика / Эксперт из Парижа доходчиво объяснил равнодушие ЕС к датской прослушке в пользу США
сша франция ес скандал дания прослушка дмитрий де кошко
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