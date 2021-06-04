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новостей
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
19:33
Общество
Юридическая служба Пригожина готовит два новых уголовных дела
19:32
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:31
Интервью
Сергей Жорин рассказал подробности «уникального процесса» над Моргенштерном
19:31
Политика
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
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Происшествия
Четыре легковушки и грузовик столкнулись на трассе под Симферополем
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ФАН выяснил, какие правила планирует ввести Минтранс для электросамокатов

Общество
ФАН выяснил, какие правила планирует ввести Минтранс для электросамокатов
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 4 июня. Крупные города России с нетерпением ждут поправок к закону о ПДД для владельцев и арендаторов электросамокатов. Только в Санкт-Петербурге за первые три дня лета пострадало трое детей от столкновения с самокатом. Двое из них в крайне тяжелом состоянии.

Сами самокатчики тоже хотят, что ввели правила для СИМ (средство индивидуальной мобильности). Глава СК Александр Бастрыкин лично дал указание как можно быстрее разработать правила СИМ, так как количество самокатов на улице растет в геометрической прогрессии. Что можно ожидать от новых правил, ФАН рассказал организатор движения Let's Kick Moscow Александр Нилов.

«Я согласен с теми поправками, которые еще в 2019 году предложил Минтранс. Там довольно зрелое предложение по сегментированию и расстановке приоритетов для средств индивидуальной мобильности. У нас города начинают перекраиваться, особенно центры под пешеходную инфраструктуру. Вчера на ПМЭФ Сергей Собянин сказал, что по статистике на 3-м месте среди потребности населения городов присутствие пешеходных зон. Но мы, к сожалению, не умеем перемещаться по нашему городу и, естественно, когда на улице появилось такое количество самокатов, на них обрушился весь праведный, в принципе, гнев», — говорит Александр.

Минтранс в 2019 году предлагал регулирование этого вопроса. В первую очередь выделение самокатчиков в отдельную категорию (СИМ), не приравненную к переходам, с повышенной ответственностью. СИМ приравняют к средствам передвижения повышенной опасности. Будут в разы увеличены штрафы для нарушителей ПДД на средствах индивидуальной мобильности.

Кроме того, будут введены так называемые «медленные» зоны, где будет невозможно кататься на электросамокате. В Москве такие места уже есть. По словам Нилова — в Зарядье нельзя прокатиться на самокате. Кикшеринговые компании блокируют самокат в этом месте.

«У них есть техническая возможность, и в некоторых зонах самокат просто выключается, и вы не сможете на нем ехать. Механизм уже отработан. Вопрос в другом – как быстро все кикшеринговые компании присоединятся к инициативе», — продолжает собеседник.

Напомним, что ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу проводит проверку по факту двух дорожных происшествий, в результате которых самокатчиками были сбиты дети. В рамках проверки следователи проверяют и компании, сдающие в аренду СИМ.

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Все новости / Общество / ФАН выяснил, какие правила планирует ввести Минтранс для электросамокатов
электросамокаты
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