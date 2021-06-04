Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки

Санкт-Петербург, 4 июня. Программа льготной ипотеки в новом виде не должна существенно повлиять на уровень продаж, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ объявил о продлении программы льготной ипотеки для семей еще на год. Глава государства уточнил, что льготная ставка составит 7%.

По мнению Костина, обновление госпрограммы заметно повлияет на средний уровень банковских ставок. При этом он подчеркнул, что увеличение процентов по ипотеке не будет критичным.

Накануне гендиректор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко объяснил, почему России не грозит обвал рынка недвижимости. По его словам, в РФ рынок ипотеки составляет около 8-10% ВВП, а в других странах этот показатель доходит до 50%.