Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани

Санкт-Петербург, 4 июня. Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани.

Отмечается, что Тамим Аль Тани вместе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем присоединился к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) по видеосвязи.

Напомним, что 4 июня президент РФ Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума. Его выступление затрагивает вопросы социально-экономического развития страны и ее инвестиционной привлекательности.

Ранее российский лидер обратился к представителям сферы бизнеса, озвучив главные требования к их деятельности на территории РФ. Его слова участники форума встретили аплодисментами.