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04 июня 15:29
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новостей
15:26
Общество
Эфир: Слово против слова — надо ли запрещать россиянам владеть оружием
15:26
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:25
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:25
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:25
Общество
Вучич выразил благодарность РФ за производство «Спутника V» в Сербии
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
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Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани

Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани.

Отмечается, что Тамим Аль Тани вместе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем присоединился к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) по видеосвязи.

Напомним, что 4 июня президент РФ Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума. Его выступление затрагивает вопросы социально-экономического развития страны и ее инвестиционной привлекательности.

Ранее российский лидер обратился к представителям сферы бизнеса, озвучив главные требования к их деятельности на территории РФ. Его слова участники форума встретили аплодисментами.

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Все новости / Политика / Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
путин катар поздравление
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