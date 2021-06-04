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новостей
15:26
Общество
Эфир: Слово против слова — надо ли запрещать россиянам владеть оружием
15:26
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:25
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:25
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:25
Общество
Вучич выразил благодарность РФ за производство «Спутника V» в Сербии
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
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Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»

Шоу-бизнес
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
Prt Scr youtube.com  /  Надежда Стрелец

Рига, 4 июня. Российская актриса Чулпан Хаматова раскритиковала свою родину после получения вида на жительство в Латвии, однако получила неожиданный отпор от общественности.

Риторика Хаматовой в адрес России — типичная для разномастной «творческой интеллигенцией». Осознав, что у нее есть запасной плацдарм в Прибалтике, актриса решила наброситься с критикой на собственной родину за «отсутствие возможностей для профессионального роста».

«Многие талантливые люди вынуждены были туда уехать, в Латвию, не имея возможности здесь элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться», — прокомментировала актриса свое решение получить вид на жительство в другой стране.

Однако «латышская подстава» может обойтись актрисе неожиданно дорого. Актриса еще не поняла, как хитрые латыши «надули» ее на круглую сумму. После покупки латвийского ВНЖ Хаматова будет вынуждена каждые пять лет его продлевать за пять тысяч евро, что значительно дороже даже шенгенской визы. А деньги на прибалтийскую роскошь придется зарабатывать, конечно же, в России.

«Она собралась расти и состояться в профессии ЗДЕСЬ? Где в театры ходят полтора инвалида, и театров — по пальцам одной руки пересчитать, где фильмы снимают раз в пять лет на смартфон за еду?» — цитирует «Слово и Дело» обозревателя Юрия Алексеева.

Алексеев подметил, что Хаматова обязательно вернется в Россию и будет со свойственным ей талантом рассказывать местной публике, как она творчески реализовывалась на Западе, а те ей, конечно же, поверят. И никого не будет волновать, что «фильмы в Латвии снимаются раз в пять лет на смартфон за еду», а жила она даже не в Риге, а в сотне километров от нее, где «жизни нет» и «волки воют». Обычные пользователи не остались в стороне и тоже жестко «прошлись» по актрисе.

«Уезжает — хлопают дверью. А вернется на цыпочках», — предсказал Хаматовой один из пользователей позорное возвращение в Россию.

«Интересно, где эта Зулейха там собиралась состояться в профессии? Это здесь она актрисулька, а там — дырка от бублика», — вторит ему один из читателей газеты «Взгляд».

Некоторым пользователям личность Хаматовой после высказывания стала радикально неприятной. Пользователи желают актрисе никогда не возвращаться в Россию.

«Где хочет — там пусть и живет! Только бы не возвращалась из Латвии никогда, нам она совершенно неинтересна», — призывает комментатор.

Местные латвийские газетчики также выяснили, где конкретно за большие, по признанию актрисы, деньги Хаматова приобрела жилье. Оказалось, прибалтийская резиденция актрисы располагается в элитном поселке Аматциемс, который местный называют «поселок миллионеров».

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Все новости / Шоу-бизнес / Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
Латвия россия скандал чулпан хаматова комментарии пользователи
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