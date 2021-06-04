Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»

Рига, 4 июня. Российская актриса Чулпан Хаматова раскритиковала свою родину после получения вида на жительство в Латвии, однако получила неожиданный отпор от общественности.

Риторика Хаматовой в адрес России — типичная для разномастной «творческой интеллигенцией». Осознав, что у нее есть запасной плацдарм в Прибалтике, актриса решила наброситься с критикой на собственной родину за «отсутствие возможностей для профессионального роста».

«Многие талантливые люди вынуждены были туда уехать, в Латвию, не имея возможности здесь элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться», — прокомментировала актриса свое решение получить вид на жительство в другой стране.

Однако «латышская подстава» может обойтись актрисе неожиданно дорого. Актриса еще не поняла, как хитрые латыши «надули» ее на круглую сумму. После покупки латвийского ВНЖ Хаматова будет вынуждена каждые пять лет его продлевать за пять тысяч евро, что значительно дороже даже шенгенской визы. А деньги на прибалтийскую роскошь придется зарабатывать, конечно же, в России.

«Она собралась расти и состояться в профессии ЗДЕСЬ? Где в театры ходят полтора инвалида, и театров — по пальцам одной руки пересчитать, где фильмы снимают раз в пять лет на смартфон за еду?» — цитирует «Слово и Дело» обозревателя Юрия Алексеева.

Алексеев подметил, что Хаматова обязательно вернется в Россию и будет со свойственным ей талантом рассказывать местной публике, как она творчески реализовывалась на Западе, а те ей, конечно же, поверят. И никого не будет волновать, что «фильмы в Латвии снимаются раз в пять лет на смартфон за еду», а жила она даже не в Риге, а в сотне километров от нее, где «жизни нет» и «волки воют». Обычные пользователи не остались в стороне и тоже жестко «прошлись» по актрисе.

«Уезжает — хлопают дверью. А вернется на цыпочках», — предсказал Хаматовой один из пользователей позорное возвращение в Россию. «Интересно, где эта Зулейха там собиралась состояться в профессии? Это здесь она актрисулька, а там — дырка от бублика», — вторит ему один из читателей газеты «Взгляд».

Некоторым пользователям личность Хаматовой после высказывания стала радикально неприятной. Пользователи желают актрисе никогда не возвращаться в Россию.

«Где хочет — там пусть и живет! Только бы не возвращалась из Латвии никогда, нам она совершенно неинтересна», — призывает комментатор.

Местные латвийские газетчики также выяснили, где конкретно за большие, по признанию актрисы, деньги Хаматова приобрела жилье. Оказалось, прибалтийская резиденция актрисы располагается в элитном поселке Аматциемс, который местный называют «поселок миллионеров».