Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке

Челябинск, 4 июня. Центральный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина.

Белавкина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Под арестом чиновник проведет до 3 августа, передает прокуратура Челябинской области.

Следствие полагает, что замминистра в период с декабря 2020-го по март 2021 года получил от руководителя строительной организации взятку в размере около 1,2 млн рублей за выполнение действий, входящих в перечень его служебных обязанностей.

Преступление выявлено сотрудниками челябинского УФСБ, сообщало Федеральное агентство новостей. Правоохранители задержали чиновника и доставили на допрос. Пресс-служба правительства региона позднее подтвердила эту информацию.