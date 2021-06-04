Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин пожелал успехов чемпионату мира по футболу, который пройдет в следующем году в Катаре. Об этом глава государства сообщил на ПМЭФ.

Президент России выступил на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня.

Мировое первенство по футболу пройдет в следующем году. Однако пока спортсмены активно занимаются подготовкой к грядущему чемпионату Европы. Первенство должно было состояться в прошлом году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Матчи будут проходить в разных городах с 11 июня по 11 июля.

Матчи группового этапа с участием сборной России болельщики смогут посмотреть на Первом канале. Трансляция игр национальной команды будет вестись в прямом эфире.