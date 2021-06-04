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04 июня 15:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:26
Общество
Эфир: Слово против слова — надо ли запрещать россиянам владеть оружием
15:26
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:25
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:25
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:25
Общество
Вучич выразил благодарность РФ за производство «Спутника V» в Сербии
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
Все новости

Россияне смогут выиграть миллион рублей через приложение «Честный знак»

Общество
Россияне смогут выиграть миллион рублей через приложение «Честный знак»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 4 июня. Система обязательной маркировки охватывает различные товары. Их подлинность можно проверить через приложение «Честный знак» и побороться за миллион рублей.

Приложение «Честный знак» помогает россиянам узнать информацию о товаре, а также убедится, что продавец предлагает легальный продукт. Для этого необходимо отсканировать специальный код с упаковки с помощью приложения в смартфоне.

Центр развития перспективных технологий объявил розыгрыш, который приурочен к старту первого обязательного этапа маркировки молочной продукции. Он проходит в приложении. Призовой фонд — один миллион рублей.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо воспользоваться приложением «Честный знак», пройти регистрацию с 1 по 12 июня и отсканировать несколько кодов маркировки на упаковке мороженого, сыра или других товаров.

Ранее сообщалось, что Россия вводит обязательную маркировку для мороженого и сыра. Данные правила позволят уменьшить число фальсифицированных продуктов.

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Все новости / Общество / Россияне смогут выиграть миллион рублей через приложение «Честный знак»
приз розыгрыш честный знак
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