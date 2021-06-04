Россияне смогут выиграть миллион рублей через приложение «Честный знак»

Москва, 4 июня. Система обязательной маркировки охватывает различные товары. Их подлинность можно проверить через приложение «Честный знак» и побороться за миллион рублей.

Приложение «Честный знак» помогает россиянам узнать информацию о товаре, а также убедится, что продавец предлагает легальный продукт. Для этого необходимо отсканировать специальный код с упаковки с помощью приложения в смартфоне.

Центр развития перспективных технологий объявил розыгрыш, который приурочен к старту первого обязательного этапа маркировки молочной продукции. Он проходит в приложении. Призовой фонд — один миллион рублей.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо воспользоваться приложением «Честный знак», пройти регистрацию с 1 по 12 июня и отсканировать несколько кодов маркировки на упаковке мороженого, сыра или других товаров.

Ранее сообщалось, что Россия вводит обязательную маркировку для мороженого и сыра. Данные правила позволят уменьшить число фальсифицированных продуктов.