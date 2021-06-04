Ребенок просится из летнего лагеря домой? Психолог поясняет, что делать родителям

Не каждый ребенок, приезжающий впервые в летний лагерь, радуется новому формату каникул. Нередко родители уже через пару дней с удивлением слышат просьбы детей забрать их обратно домой. Как правильно поступить в такой ситуации, ФАН рассказала семейный психотерапевт и детский психолог Ирина Попова.

«Я думаю, что имеет смысл поговорить с вожатым в тихой обстановке, например вечером, когда все дети уже спят. Спросить, что, собственно, происходит, что он замечает в поведении ребенка, узнать, есть ли какой-то конфликт или ситуация, с которой ему сложно справиться. Может, это просто первая импульсивная реакция на то, что ребенок остался один», — советует специалист.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Кидаться сломя голову и сразу выполнять просьбу ребенка родителям не стоит, говорит Ирина Попова. Вместо этого следует договориться с дочкой или сыном о том, что вы приедете в лагерь в первый родительский день.

«Дайте ребенку с этим напряжением, которое возникло, побыть какое-то время. И если ситуация действительно разворачивается не очень хорошо — ребенок отказывается есть, у него возникает депрессивное состояние — нужно смотреть по обстоятельствам. Может, в какой-то момент имеет смысл и забрать», — делится рекомендациями психолог.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Возможно, что ребенка отправили в первую самостоятельную поездку слишком рано, или же его собственные ожидания попросту не оправдались.

«Очень хорошая форма адаптации — рассказывать детям о лагере. Например, о своем опыте: как это было у родителей, какие смешные случаи происходили. Это нужно, чтобы ребенок строил свои фантазии, и у него появлялся хотя бы умозрительный опыт — так он сможет хоть как-то предполагать, что его ждет», — говорит эксперт.

В заключение Ирина Попова советует, как родителям заинтересовать детей будущей поездкой. Так, в хороших современных лагерях бывает множество развивающих кружков и видов развлечений, начиная от рисования и заканчивая занятиями на роллердроме. Рассказывая об этих бонусах, можно без труда мотивировать ребенка на получение нового опыта и знаний, а также знакомство с новыми и интересными людьми.

Ни одна летняя поездка так и не обернется для школьника позитивным опытом, если он к ней еще не готов. О том, как родителям выбрать нужный момент, психотерапевт Ирина Попова рассказала ранее.