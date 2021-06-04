В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице

Сыктывкар, 4 июня. Сотрудники пресс-службы минздрава региона официально подтвердили гибель женщины, которая обратилась в больницу за помощью. В связи с инцидентом начали служебную проверку.

Источник в ведомстве подчеркнул, что по результатам проверки по факту смерти пациентки будет принято соответствующее решение. О том, сколько она продлится, не уточняется, сообщает источник ФАН.

Специалисты заверили, что обязательно разберутся во всех обстоятельствах дела. Виновные в гибели жительницы Республики Коми, если таковые есть, также будут наказаны, отметили в региональном минздраве.

Ранее стало известно, что тело 50-летней женщины было найдено возле городской больницы Эжвинского района. Погибшей оказалась пациентка, которая только что вышла от врача.