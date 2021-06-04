Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре

Сыктывкар, 4 июня. Сотрудниками СК РФ по Республике Коми проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела 50-летней женщины возле территории городской больницы Эжвинского района.

По предварительным данным, погибшую доставили в больницу из-за травмы головы. Ей оказали медицинскую помощь, позже она самостоятельно покинула лечебное учреждение. В больнице проводится внутренняя проверка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Следователи осмотрели место происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти женщины. По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Арбитражный суд Москвы вынес решение о работе частной клиники «Медицина 24/7», сообщал ФАН. Ее деятельность приостановлена на 90 суток. Это максимально возможное наказание.