Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам

Кызыл, 4 июня. Судебные приставы помогли родственнику погибшего в авиакатастрофе пассажира получить компенсацию морального вреда. Истцом оказался сын разбившегося на Ми-8 тувинца.

Мужчина обратился в суд с целью компенсации вреда, указав, что при крушении вертолета в Туве погиб его отец. Ответчиком выступила авиакомпания, которая осуществляла пассажирские перевозки на территории республики, сообщает источник ФАН в пресс-службе УФССП России по Республике Тыва.

В судебной инстанции встали на сторону потерпевшего и признали вину перевозчика в гибели человека, обязав ответчика возместить моральный вред. После проверки имущественного положения авиакомпании выяснилось, что транспортная организация является должником. В то же время у предприятия на балансе числятся вертолеты, легковые, грузовые автомобили и спецтехника. Собственник авиакомпании предпочел пойти навстречу и закону, и потерпевшему. В результате перевозчик погасил имущественные долги и выплатил потерявшему отца тувинцу более 666 тыс. рублей.

На Аляске разбился вертолет с пятью пассажирами на борту. При крушении никто не выжил, в том числе экс-владелец компании «Эльдорадо» Петр Келлнер, сообщало URA.RU.