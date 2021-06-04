Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить количество заповедных территорий и национальных парков в России.

Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава государства добавил, что необходимо расширять лесные зоны.

Также важно активно бороться с пожарами, которые возникают в лесополосе. Кроме того, в России требуется разрабатывать и внедрять технологии, позволяющие восстанавливать почву.

До этого лидер страны поручил создать программу по поддержке занятости молодежи. Особенно важно запустить меры для содействия молодым бизнесменам.