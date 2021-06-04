Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий

Санкт-Петербург, 4 июня. Правительство России должно проработать план по снижению парниковых газов до уровня — ниже европейского. В ближайшее время будет проведено совещание по данному вопросу.

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать детальный план, позволяющий снизить количество парниковых газов до уровня, который будет ниже европейского, в следующие 30 лет. Об этом он заявил в рамках своего выступления на площадке Петербургского международного экономического форума. Отмечается, что план должен быть разработан до 1 октября.

Глава государства также предложил продлить программу льготной ипотеки. Кредитование будет осуществляться для всех регионов страны по новой ставке, уточнил президент.