Любовь Соболь вызвали на повторный допрос в СК

Москва, 4 июня. Экс-юриста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь вызывают на повторный допрос в СК.

Для дачи показаний соратница осужденного блогера Алексея Навального должна явиться в понедельник, 7 июня. В этот же день состоится предварительное заседание по так называемому «санитарному делу». А во вторник, 8 июня, рассмотрение апелляции по делу о незаконном проникновении в чужое жилище, сообщила Соболь в своем Telegram-канале.

Жалобу на приговор Любови Соболь по делу о вторжении в квартиру пожилой москвички сняли с рассмотрения, сообщало Федеральное агентство новостей. Суд вернул материалы для устранения обстоятельств, мешающих разбирательствам.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.