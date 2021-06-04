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04 июня 15:28
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новостей
15:26
Общество
Эфир: Слово против слова — надо ли запрещать россиянам владеть оружием
15:26
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:25
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:25
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:25
Общество
Вучич выразил благодарность РФ за производство «Спутника V» в Сербии
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
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Президент РФ заявил, что фразы о безразличии страны к проблемам климата – «чушь»

Общество
Президент РФ заявил, что фразы о безразличии страны к проблемам климата – «чушь»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин резко раскритиковал высказывания, что страна якобы не интересуется темой изменения климата.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Путин отметил, что такие слова являются откровенным передергиванием, мифом и чушью.

«Россия поддерживает международные соглашения по климату, у всех стран общая ответственность за современный мир», — заявил глава государства на пленарном заседании.

Как отметил Путин, Россия продолжит снижать выбросы при добыче углеводородов и утилизировать природный газ.

Ранее Путин предложил продлить программу льготной ипотеки. Кредитование будет осуществляться для всех регионов по новой ставке.

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Все новости / Общество / Президент РФ заявил, что фразы о безразличии страны к проблемам климата – «чушь»
путин пмэф климат
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