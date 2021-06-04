Президент РФ заявил, что фразы о безразличии страны к проблемам климата – «чушь»

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин резко раскритиковал высказывания, что страна якобы не интересуется темой изменения климата.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Путин отметил, что такие слова являются откровенным передергиванием, мифом и чушью.

«Россия поддерживает международные соглашения по климату, у всех стран общая ответственность за современный мир», — заявил глава государства на пленарном заседании.

Как отметил Путин, Россия продолжит снижать выбросы при добыче углеводородов и утилизировать природный газ.

Ранее Путин предложил продлить программу льготной ипотеки. Кредитование будет осуществляться для всех регионов по новой ставке.