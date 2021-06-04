Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»

Санкционная «война» против газопровода «Северный поток — 2» с большой долей вероятности завершена. Таким мнением с ФАН поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Вместе с заместителем директора Института Европы РАН Владиславом Беловым и депутатом Государственной Думы Александром Шериным он прокомментировал полуторагодовую историю санкций против «СП-2» и годовщину со дня внесения сенаторами США законопроекта о расширении ограничений для связанных с проектом компаний. Ровно год назад, 4 июня 2020 года, украинский «Нафтогаз» заявил, что это поможет окончательно остановить реализацию проекта.

4 июня 2021 года президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что укладка первой нитки «Северного потока — 2» завершена.

«Политическое поражение США, Польши и Прибалтики»

По словам Станислава Митраховича, санкциям США против участников строительства «СП-2» удалось затормозить реализацию проекта. Но при этом они оказались недостаточно эффективными, чтобы остановить проект.

«Американские санкции привели к уходу из проекта швейцарской компании Allseas, которая владела современными самыми крупными трубоукладчиками. Если бы они не были введены, проект был бы уже запущен, — заявил собеседник ФАН. — Но полностью уничтожить проект можно было бы, только очень серьезно подняв ставки в игре, если бы Америка была готова пойти на очень масштабную ссору с Германией. Но такая игра стала бы опасной для самого инициатора санкций».

Он добавил, что дальнейшее усиление санкций в отношении «СП-2» маловероятно.

«Они (США. — Прим. ФАН) могут внести Газпром в SDN-список, при попадании в который компании будут запрещены долларовые транзакции. Готова Америка к такому шагу, который очень не понравится Европе? Нет, не готова. Очень яркий пример был с компанией «Русал», которая в свое время попала в SDN-список, и европейцы сами попросили ее оттуда вытащить.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета напомнил, что строительство газопровода продолжается. По данным на 31 марта, газопровод был готов на 95%. 4 июня Райнер Зееле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, являющейся одним из партнеров проекта, заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат в этом году.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщал, что осталось уложить около 100 километров труб.

«Россия сумела собрать необходимый флот: трубоукладчики, суда снабжения. Россия договорилась с Германией, чтобы эти суда получали снабжение в немецких портах. Россия сумела выдержать и психологическое давление — заявления о том, что завтра санкции будут еще жестче. Мы действительно сумели решить очень важную задачу, а санкционная политика оказалась неэффективной для борьбы с нами, — резюмировал эксперт. — Проект выгоден России и Европе, точнее большинству игроков в Европе, он сближает нас с ними. Ну а США, Польша, Прибалтика — они, конечно, потерпели в этом случае политическое поражение».

«Не надо подсказывать американским партнерам»

Оптимизм Митраховича не разделяет заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы и эксперт Российского совета по международным делам Владислав Белов. Он напомнил о том, что уже принятые санкции продолжают действовать.

«Санкции действуют, и они касаются ограничений по будущей сертификации «Северного потока — 2», введению его в техническую эксплуатацию и так далее. Вопрос о том, когда трубопровод будет введен в эксплуатацию и как потом он будет коммерчески действовать, пока остается открытым», — поделился своим мнением представитель РАН.

Он отметил неоднородность позиций европейских стран по поводу проекта: жесткий протест против него Польши и Прибалтики и серьезную поддержку Австрии и Германии.

«Австрия и Германия последовательно отстаивают необходимость завершения проекта, потому что являются энергетическими хабами, заинтересованными в соответствующих поставках», — отметил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом у Белова нет сомнений в том, что технически проект будет завершен. Но риски, по его словам, пока еще остаются.

«Будем надеяться, что эти риски будут преодолены. Может быть и хорошо, что сегодня не говорится о том, как именно они будут преодолены, чтобы не подсказывать американским партнерам, что еще можно ужесточить, завернуть и так далее», — отметил замдиректора Института Европы.

«Вода всегда путь найдет»

Первый заместитель председателя комитета по обороны Государственной думы РФ Александр Шерин, комментируя завершение строительства первой нитки газопровода и подводя итоги полутора лет санкций против него, посоветовал США винить в неэффективности этого инструмента Украину.

«По сути дела, американцы пытались взять Европу на «слабо». Но, если бы не было такой бессмысленной, необоснованной глупой позиции Украины, то не возник бы и вопрос о строительстве «СП-2», — заявил Шерин.

По словам депутата, Украина вынудила Россию и Европу запустить этот проект своей непоследовательной позицией и невозможностью обеспечить надежный транзит газа по своей территории.

«Украина делала все возможное, чтобы европейцы еще больше захотели помочь России достроить «СП-2». В этом смысле за то, что санкции не сработали, Америка должна поблагодарить Украину, которая дала сигнал Европе, что она является неблагонадежным государством, которое не гарантирует надежный транзит газа из России», — добавил собеседник ФАН.

Шерин подчеркнул, что санкции, по сути, вводились не против России, а против европейских стран, которые в первую очередь заинтересованы в реализации проекта.

«Любой экономист, министр финансов, президент европейского государства отвечает перед своими налогоплательщиками за ту экономическую политику, которую он ведет. Они не могут себе позволить тратить значительно большие средства, чтобы покупать сжиженный газ у Америки, которая потом сможет устанавливать на него любые цены или вообще передумать его поставлять, — пояснил парламентарий. — Поэтому, как бы они ни пытались публично озвучивать свои негодования в адрес России, но здравый смысл и экономические интересы здесь взяли верх. Как говорится, вода всегда путь найдет».

ФБА «Экономика сегодня» /

История санкций

Первые ограничения против «Северного потока — 2» были введены в декабре 2019 года. Компании, участвующие в строительстве газопровода, должны были отказаться от проекта под угрозой блокировки всех американских активов и запрета на операции с ними. Тогда же на тот момент президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который включал в том числе санкции в отношении операторов проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». От участия в реализации «СП-2» отказались швейцарская компания Allseas и норвежская DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод.

4 июня 2020 года сенаторы США Тед Круз, Джин Шагин, Рон Джонсон, Джон Баррассо и Том Коттон представили новый санкционный законопроект, который был призван сделать невозможным завершение строительства газопровода. Документом предлагалось наказать компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе, и фирмы, проводящие испытания, инспекции и сертификацию участников строительства. За инициативу их в тот же день поблагодарил «Нафтогаз». В компании отметили, что безотлагательное принятие законопроекта может окончательно остановить реализацию «СП-2».

19 января 2021 года США ввели санкции против российской трубоукладочной баржи «Фортуна» и ее владельца в связи с участием в строительстве газопровода.

21 мая министерство финансов США ввело санкции в отношении трех российских организаций: Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис» и АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки «Северного потока — 2» и готовности «Газпрома» заполнить трубопровод топливом. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена, заявил глава государства. Работы на второй нитке газопровода, по словам Владимира Путина, продолжаются.