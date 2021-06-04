Путин призвал власти снизить административный контроль над МСП

Санкт-Петербург, 4 июня. Малые и средние предприятия должны быть освобождены от избыточного административного контроля, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2021.

Глава государства также предложил ввести новый механизм по кредитованию бизнеса. Президент уточнил, что он должен заработать уже в 2021 году. Кроме того, по словам Путина, в России следует запустить пилотный проект для общепита, который освободит предприятия от уплаты НДС при выручке ниже 2 млрд рублей в год.

Владимир Путин ранее поручил правительству разработать и запустить программу поддержки молодых предпринимателей. По мнению президента, оказывать помощь начинающим бизнесменам необходимо.