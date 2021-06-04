Новые механизмы поддержки малого бизнеса в России будут запущены в 2021 году

Санкт-Петербург, 4 июня. Российскому малому и среднему бизнесу могут в полном объеме возместить уплаченную комиссию за пользование системами быстрых платежей.

Президент России Владимир Путин озвучил сроки запуска новых механизмов защиты малого и среднего бизнеса, в частности, зонтичного предоставления поручительств. Оно будет запущено в 2021 году, заявил президент в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства также предложил в полном объеме возмещать таким компаниям сумму, уплаченную за использование системы быстрых платежей при продаже товаров и услуг физическим лицам. Он также заявил, что к 1 июля 2021 года банки в России должны подключиться к системе быстрых платежей.