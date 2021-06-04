Правоохранители изъяли у жителя Волгограда крупную партию черной икры

Волгоград, 4 июня. Сотрудники полиции в рамках операции «Путина», направленной на пресечение фактов браконьерства, задержали мужчину с большой партией черной икры.

В автомобиле задержанного инспекторы ДПС обнаружили восемь поллитровых банок, предположительно, с икрой осетровых рыб, сообщает «Волгоградская правда.ру». Водитель не смог предъявить полицейским документы на транспортируемый груз, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Содержимое банок изъято на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении дела.

Саратовские рыбаки ответят в суде за нелегальную ловлю леща и карася, сообщал ФАН. Нарушителям могут выписать крупные денежные штрафы.