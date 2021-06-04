Путин призвал российские банки к 1 июля подключиться к системе быстрых платежей

Санкт-Петербург, 4 июня. Банкам в Российской Федерации уже к 1 июля текущего года необходимо подключиться к системе быстрых платежей, заявил глава государства Владимир Путин.

Соответствующее решение он озвучил во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Помимо этого, российский лидер рассказал, что максимальная стоимость жилья для участия в программе льготной ипотеки в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей.

В пленарном заседании в рамках ПМЭФ также принимают участие Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц по видеосвязи. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».