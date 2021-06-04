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04 июня 15:28
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новостей
15:26
Общество
Эфир: Слово против слова — надо ли запрещать россиянам владеть оружием
15:26
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:25
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:25
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:25
Общество
Вучич выразил благодарность РФ за производство «Спутника V» в Сербии
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
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Дерзкое фото дочери Урганта вывело из себя подписчиков

Шоу-бизнес
Дерзкое фото дочери Урганта вывело из себя подписчиков
instagram.com  /  @e_ttg

Вашингтон, 4 июня. Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия возмутила подписчиков откровенным фото, сделанным в метро. В комментариях появилось множество гневных отзывов.

Девушка позирует на фото, стоя спиной к фотографу на эскалаторе одной из станций метро Нью-Йорка. Одетая в зеленоватое мини-платье Куталия приподняла подол, демонстрируя белые трусы. Образ 20-летней девушки дополнили коричневая сумка, заколки в волосах и серьги в виде колец.

Интернет-пользователи были ошарашены, увидев непристойное фото. Несмотря на то, что некоторым поклонникам кадр понравился, в комментариях часто можно встретить гневные сообщения. Некоторые подписчики вышли из себя из-за публикации.

«Пошло. Стыдно перед родителями»;

«Ванечку не хочется расстраивать, может все же удалить?»;

«Хватит привлекать к себе внимание»;

«Пошлость», — пишут фолловеры в комментариях под дерзким кадром.

Девушка живет в США уже больше двух лет. Там она успела стать популярным фэшн-блогером. Вместе со своим избранником она думает запустить собственную линию одежды, но пока они продают свои наряды.

Телеведущий Иван Ургант ранее высмеял слухи о романе модели Ирины Шейк и рэпера Канье Уэста. Шоумен вспомнил, что Канье Уэст хотел стать президентом США, а значит Шейк могла стать хозяйкой Белого дома, пишет «Вечерняя Москва».

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Все новости / Шоу-бизнес / Дерзкое фото дочери Урганта вывело из себя подписчиков
фото ургант куталия
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