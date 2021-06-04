Дерзкое фото дочери Урганта вывело из себя подписчиков

Вашингтон, 4 июня. Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия возмутила подписчиков откровенным фото, сделанным в метро. В комментариях появилось множество гневных отзывов.

Девушка позирует на фото, стоя спиной к фотографу на эскалаторе одной из станций метро Нью-Йорка. Одетая в зеленоватое мини-платье Куталия приподняла подол, демонстрируя белые трусы. Образ 20-летней девушки дополнили коричневая сумка, заколки в волосах и серьги в виде колец.

Интернет-пользователи были ошарашены, увидев непристойное фото. Несмотря на то, что некоторым поклонникам кадр понравился, в комментариях часто можно встретить гневные сообщения. Некоторые подписчики вышли из себя из-за публикации.

«Пошло. Стыдно перед родителями»; «Ванечку не хочется расстраивать, может все же удалить?»; «Хватит привлекать к себе внимание»; «Пошлость», — пишут фолловеры в комментариях под дерзким кадром.

Девушка живет в США уже больше двух лет. Там она успела стать популярным фэшн-блогером. Вместе со своим избранником она думает запустить собственную линию одежды, но пока они продают свои наряды.

Телеведущий Иван Ургант ранее высмеял слухи о романе модели Ирины Шейк и рэпера Канье Уэста. Шоумен вспомнил, что Канье Уэст хотел стать президентом США, а значит Шейк могла стать хозяйкой Белого дома, пишет «Вечерняя Москва».