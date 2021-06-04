Мария Голубкина объяснила, почему у Елены Прокловой «репутация не ахти»

Москва, 4 июня. Актриса Мария Голубкина встала на защиту коллеги Елены Прокловой, затравленной из-за откровений о домогательствах со стороны известного артиста.

Знаменитость во время общения с поклонниками на своей странице в Instagram высказалась о ситуации вокруг Прокловой. Ей напомнили, что в разные годы кинодива крутила романы со многими известными артистами.

«Может, у нее и репутация поэтому не ахти, потому что ее так с детства «харассили»! Женщина ведь красивая. Мой папа сам ее пытался затронуть. Я его понимаю. Но она ему отказала», — сказала 47-летняя актриса.

Она объяснила, что в то время Проклова просто не могла поделится своими переживаниями. Артистке не поверили бы, да и к тому же обвинили бы во всех смертных грехах, считает Голубкина.

В эфире программы «Секрет на миллион» Проклова рассказала, что стала жертвой домогательств со стороны известного артиста. Это произошло на съемках, еще в подростковом возрасте. Имя «ухаживавшего» за ней мужчины она не назвала, но многие в Сети предположили, что речь идет о покойном Олеге Табакове.