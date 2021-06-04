Президент РФ назвал максимальную стоимость жилья для льготной ипотеки

Санкт-Петербург, 4 июня. Максимальная стоимость жилья для участия в программе льготной ипотеки в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что для других регионов максимальная стоимость составит 6 млн рублей. Перед этим глава государства объявил о продлении программы еще на один год. Ее действие должно было завершиться 1 июля.

Правительство РФ объявило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых весной 2020 года. Она была призвана поддержать строительную отрасль во время пандемии. Также целью программы было повысить доступность жилья для населения.