Дед Мороз из Великого Устюга привился от коронавируса

Москва, 4 июня. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что Дед Мороз из Великого Устюга прошел процедуру вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что российский Дед Мороз привился и чувствует себя хорошо, добавил Кувшинников в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Ежегодно в гости к Деду Морозу в Великий Устюг приезжают тысячи туристов. Они посещают экскурсии, встречают известных сказочных персонажей и самого Деда Мороза.

Его вотчина работает и летом. Недавно Дед Мороз принял участие в открытии фестиваля моды и сообщил об этом на странице в соцсети. Власти региона работают над созданием бренда «Великий Устюг – родина музеев».

Ранее сообщалось, что Власти Москвы заявили о начале вакцинации от COVID-19 в столичных вузах. Прививочные пункты открылись в 21 учебном заведении.