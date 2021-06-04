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04 июня 15:27
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новостей
15:26
Общество
Эфир: Слово против слова — надо ли запрещать россиянам владеть оружием
15:26
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:25
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:25
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:25
Общество
Вучич выразил благодарность РФ за производство «Спутника V» в Сербии
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
Все новости

Дед Мороз из Великого Устюга привился от коронавируса

Общество
Дед Мороз из Великого Устюга привился от коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 июня. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что Дед Мороз из Великого Устюга прошел процедуру вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что российский Дед Мороз привился и чувствует себя хорошо, добавил Кувшинников в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Ежегодно в гости к Деду Морозу в Великий Устюг приезжают тысячи туристов. Они посещают экскурсии, встречают известных сказочных персонажей и самого Деда Мороза.

Его вотчина работает и летом. Недавно Дед Мороз принял участие в открытии фестиваля моды и сообщил об этом на странице в соцсети. Власти региона работают над созданием бренда «Великий Устюг – родина музеев».

Ранее сообщалось, что Власти Москвы заявили о начале вакцинации от COVID-19 в столичных вузах. Прививочные пункты открылись в 21 учебном заведении.

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Все новости / Общество / Дед Мороз из Великого Устюга привился от коронавируса
дед мороз вакцинация коронавирус
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