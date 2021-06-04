Путин озвучил условия для получения семейной льготной ипотеки

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на площадке Петербургского международного экономического форума озвучил условие для получения семейной льготной ипотеки.

Российские семьи с одним ребенком смогут получить семейную льготную ипотеку в том случае, если ребенок родился после 1 января 2018 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства также предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. В целом она позволила привлечь более 2 триллионов рублей в строительство, отметил он.