Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год. Об этом он заявил во время пленарного заседания на ПМЭФ.

Он отметил, что программа носила антикризисный характер. Однако вместе с тем резко обрывать ее нельзя, подчеркнул глава государства.

«Предлагаю продлить (льготную ипотеку. — Прим. ФАН) для всех регионов еще на один год. Установим ставку 7%», — заявил Владимир Путин.

Правительство РФ объявило программу льготной ипотеки весной 2020 года. Она была призвана поддержать строительную отрасль во время пандемии. Также целью программы было повысить доступность жилья для населения.