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Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:25
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:25
Общество
Вучич выразил благодарность РФ за производство «Спутника V» в Сербии
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
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Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Экономика
Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год. Об этом он заявил во время пленарного заседания на ПМЭФ.

Он отметил, что программа носила антикризисный характер. Однако вместе с тем резко обрывать ее нельзя, подчеркнул глава государства.

«Предлагаю продлить (льготную ипотеку. — Прим. ФАН) для всех регионов еще на один год. Установим ставку 7%», — заявил Владимир Путин.

Правительство РФ объявило программу льготной ипотеки весной 2020 года. Она была призвана поддержать строительную отрасль во время пандемии. Также целью программы было повысить доступность жилья для населения.

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Все новости / Экономика / Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год
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