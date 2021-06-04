На Камчатке полицейский спас тонущего в пруду ребенка

Петропавловск-Камчатский, 4 июня. Сотрудник полиции спас семилетнего мальчика, который едва не утонул в искусственном пруду. На данный момент жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.

Инцидент произошел на одной из баз отдыха. Полицейский, который находился там в нерабочее время, увидел, как ребенок тонет, и бросился ему на помощь.

Благодаря оперативности и грамотным действиям сотрудника полиции мальчик остался жив. После инцидента страж порядка отвел ребенка к родителям.

Подросток в Прикамье получил награду МВД за спасение школьниц, которые едва не утонули, сообщал ФАН. Юноша вытащил из воды двух девочек.