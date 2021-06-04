Путин одним сообщением о «Северном потоке — 2» укрепил акции «Газпрома»

Санкт-Петербург, 4 июня. Стоимость ценных бумаг российского газового концерна начала набирать обороты после информации о завершении достройки 1-й нити газопровода.

Акции компании «Газпром» резко стартовали вверх после слов президента Российской Федерации об успешном завершении прокладки первой нитки трубопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА Новости.

Бумаги дошли до позиции в 274,14 рубля за штуку, прибавив 2,04%.

Россия также недавно укрепила позиции в связи с расширением сотрудничества по газопроводу «Пакистанский поток».