Путин выступил за продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки. По словам главы государства, кредитование будет осуществляться для всех регионов по новой ставке.

Новая ставка будет составлять семь процентов при максимальной сумме займа в 3 миллиона рублей. Новое предложение продлится до 1 июля следующего года.

Путин подчеркнул, что прошлая программа носила антикризисный характер, но резко отменять ее тоже нельзя. Поэтому глава государства выступил с предложением продлить такую ипотеку.

Кроме того, некоторые банки предлагают льготные условия для кредитов под недвижимость. Сбербанк возобновил действие программы льготной ипотеки под 2,7 процента для сельской местности.