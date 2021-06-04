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04 июня 15:26
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новостей
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:19
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
15:15
Шоу-бизнес
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
15:14
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Путин выступил за продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

Экономика
Путин выступил за продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки. По словам главы государства, кредитование будет осуществляться для всех регионов по новой ставке.

Новая ставка будет составлять семь процентов при максимальной сумме займа в 3 миллиона рублей. Новое предложение продлится до 1 июля следующего года.

Путин подчеркнул, что прошлая программа носила антикризисный характер, но резко отменять ее тоже нельзя. Поэтому глава государства выступил с предложением продлить такую ипотеку.

Кроме того, некоторые банки предлагают льготные условия для кредитов под недвижимость. Сбербанк возобновил действие программы льготной ипотеки под 2,7 процента для сельской местности.

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Все новости / Экономика / Путин выступил за продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года
путин ипотека пмэф
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