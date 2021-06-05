Кошка в Китае рекламирует автомобили и зарабатывает больше коллег-людей

Талантливая новая звезда взошла на модельный подиум в Китае. Ее зовут Мао Мао, и она — кошка.

Животное рекламирует автомобили на больших презентациях. К такому ремеслу Мао Мао привел хозяин. Мужчина работал в автомобильной сфере, видел много показов, рекламы, и однажды ему в голову пришла креативная идея.

«Обычно мы видим много моделей на показах автомобилей, и я чувствовал, что всем уже порядком надоело смотреть на людей. Поэтому я подошел к этому вопросу творчески и придумал поставить на их место домашних животных, чтобы те привлекали внимание на автопоказах», — рассказывает Чжэн Чжи.

Подготовкой своего питомца мужчина занимался на протяжении года. Чжэн Чжи приносил животное в автосалон, приучал к шуму и большому количеству посетителей. Идея сработала. Кошка быстро стала популярной и востребованной моделью. Ее готовят к показу почти как человека: наряжают в специальный костюм, наносят макияж. Зарплату Мао Мао получает тоже не меньше коллег-людей, а порой и больше — от 45 до 115 тысяч рублей. А чтобы пушистая модель сохраняла спокойствие, ее регулярно угощают лакомствами.