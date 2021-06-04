Зеленский оценил помощь США с поставками вакцин от COVID-19 на Украину

Киев, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за решение отправить дополнительные партии вакцины от COVID-19 в Киев.

Украинский лидер выразил слова благодарности в своем Twitter. По словам Зеленского, именно в таких ситуациях познается стратегическое партнерство между странами.

«Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию», — отметил он.

Ранее стало известно, что США планируют выделить сразу нескольким странам порядка 25 миллионов доз вакцин от коронавируса. Какой препарат и в каком количестве достанется Украине — неизвестно.

Недавно глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину «Спутник V» через несколько месяцев. Он добавил, что оценка препарата идет в плановом режиме.