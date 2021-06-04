Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным

Отказ от американского доллара в составе Фонда национального благосостояния (ФНБ) — это сигнал президенту Соединенных Штатов Джо Байдену перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Отказ от доллара

Министерство финансов России и Центральный банк планируют полностью отказаться от хранения средств ФНБ в долларах США. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что соответствующие изменения могут произойти в течение месяца. Сейчас на долю доллара и евро в структуре ФНБ приходится по 35%, еще 15% средств фонда хранятся в юанях, 10% — в фунтах стерлингов, а 5% — в иенах.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото... В долларах — ноль, в евро — 40%, в юанях — 30%, в золото — 20%, в фунты и иены — по 5%», — заявил министр финансов.

Сигнал Байдену

Как отметил Андрей Лобода, новость об изменениях к началу июля валютной структуры ФНБ можно воспринимать как определенный сигнал к планируемой встрече президентов России и США в Женеве 16 июня. Очевидно, что руководителям двух сверхдержав не удастся гармонизировать отношения по многим накопившимся наболевшим вопросам в повестке встречи, поэтому прозвучавший сигнал от российского министра финансов можно назвать орлиным, это свидетельствует о бескомпромиссной позиции России по ключевым геоэкономическим вопросам повестки встречи.

«Насколько данное решение будет экономически оправдано, покажет время. Эффективность управления национальными сбережениями могла бы быть и намного выше. В прошлом году Банк России сделал ставку на золото, и это было очень правильное решение: золото подорожало в прошлом году почти на 50%, золотовалютные резервы России серьезно подросли. Минфину стоило бы помимо золота присмотреться и к другим финансовым инструментам. И хотя американская валюта на сегодняшний день является единственной первоклассной резервной валютой, политические риски сами невольно обновили структуру ФНБ. Долларовые счета, как мы видим, американское правительство может заморозить любому неугодному оппоненту», — пояснил Андрей Лобода.

Он напомнил, что сегодня объем ФНБ приближается к 14 трлн руб., это колоссальная сумма, залог экономической и социальной стабильности страны. Изменение структуры фонда должно пройти очень ювелирно. При введении в его структуру юаня и йены важно не потерять на курсовых разницах. За календарный год те же евро и юань укрепились к доллару почти на 11%, вряд ли ослабление доллара к ведущим мировым валютам продолжится в этом году. Нужно также помнить, что китайские власти часто обвиняют в манипуляции валютным курсом, поскольку мягкая девальвация юаня в 2018 году стала необходимым инструментом Поднебесной в торговой войне с США. Отсутствие полной конвертируемости юаня пока не подстегивает интерес частных инвесторов к ней.

Сильный рубль

«Изменения в валютной структуре ФНБ важно провести очень плавно и мягко, а заодно и дать сигнал российским участникам внешнеторговой деятельности активнее использовать российский рубль в расчетах. Важно помнить, что Россия от долларов по-прежнему не отказывается, а как и все страны мира, к сожалению, находится в пищевой цепочке потребления американского доллара. Бюджетное правило по-прежнему в силе, и объем покупок иностранной валюты за рубли останется в силе. А это также фактор давления на рубль. Ведь при цене нефти в 70 долларов за баррель Brent доллар мог бы стоить 50–55 рублей, и это при том, что на российскую валюту по-прежнему давит политика и недоверие инвесторов. При цене нефти в 71 доллар за баррель Brent в сентябре 2014 года доллар стоил порядка 39 рублей», — добавил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, для повышения благосостояния населения сегодня есть все основания перейти к политике сильного рубля, ведь биржевые товары номинированы в долларах. Сильный рубль — это и стабильные доходы граждан, устойчивый социальный статус населения, низкая потребительская инфляция, это и проявление усиления вектора социального развития страны, глоток свежего воздуха для малого и среднего бизнеса, ИТ-индустрии. В идеале рублю нужно стать хотя бы региональной резервной валютой, чтобы на него обратил внимание и ФНБ. В корзину ФНБ можно было бы включить и акции первоклассных российских и международных компаний, для начала их доля не достигала бы 5%. ФНБ мог бы стать и российским флагманов в области ESG-инвестирования, осуществляя вложения в те же российские компании, которые улучшают качество жизни и социальное положение людей, разрабатывают и внедряют зеленые технологии.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что в настоящее время российская валюта стабильно укрепляется к доллару и евро за счет высоких цен на нефть, сокращения геополитической напряженности в преддверии встречи президентов США и России, а также благодаря высокому спросу среди инвесторов на рисковые активы. В ближайший месяц резких изменений на сырьевых рынках не ожидается: нефть, вероятнее всего, останется на уровне 65–68 долларов за баррель, что будет фактором поддержки для национальной валюты.