Путин рассказал, как будут оценивать работу экономического блока Правительства РФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Деятельность экономического блока Правительства России будет оцениваться при помощи динамики регионов с проблемами в сфере инвестклимата, заявил президент страны Владимир Путин.

В государстве не должны оставаться неперспективные регионы, подчеркнул он. Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В этом году в работе форума участвуют Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и австрийский канцлер Себастьян Курц. Также запланировано видеоприветствие президента Аргентины Альберто Фернандеса и его бразильского коллеги Жаира Болсонару.