Путин описал борьбу с пандемией коронавируса известной русской пословицей

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин высказался о борьбе с пандемией коронавируса, использовав известную русскую пословицу.

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием главы государства началось в 14:00. В начале своей приветственной речи Путин еще раз призвал россиян активнее вакцинироваться от коронавируса.

«Своя рубашка ближе к телу», — сказал президент.

Российский лидер особо подчеркнул, что сделать прививку от COVID-19 можно абсолютно бесплатно. При этом в РФ созданы все условия для комфортного прохождения вакцинации.