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04 июня 15:26
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новостей
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:19
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
15:15
Шоу-бизнес
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
15:14
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на повторный допрос в СК
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Путин заявил, что рынок труда в России стремится к докризисному показателю

Экономика
Путин заявил, что рынок труда в России стремится к докризисному показателю
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 июня. Рынок труда в России по показателям приближается к уровню, который был до кризиса, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поручил усилить программы, которые предполагают содействие занятости в российских регионах, где фиксируется высокая безработица. Об этом он сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В стране наблюдается повышение уровня безработицы, однако катастрофы не произошло.

Ранее сообщалось, что внутренняя бюджетная система РФ сможет выдержать кризис, если он наступит. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

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Все новости / Экономика / Путин заявил, что рынок труда в России стремится к докризисному показателю
путин пмэф рынок труда
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