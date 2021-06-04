Путин заявил, что рынок труда в России стремится к докризисному показателю

Санкт-Петербург, 4 июня. Рынок труда в России по показателям приближается к уровню, который был до кризиса, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поручил усилить программы, которые предполагают содействие занятости в российских регионах, где фиксируется высокая безработица. Об этом он сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В стране наблюдается повышение уровня безработицы, однако катастрофы не произошло.

Ранее сообщалось, что внутренняя бюджетная система РФ сможет выдержать кризис, если он наступит. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.