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04 июня 19:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
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Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
19:33
Общество
Юридическая служба Пригожина готовит два новых уголовных дела
19:32
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:31
Интервью
Сергей Жорин рассказал подробности «уникального процесса» над Моргенштерном
19:31
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Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
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Происшествия
Четыре легковушки и грузовик столкнулись на трассе под Симферополем
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Неравнодушные спасли собак, морды которых были заклеены скотчем

ФАН-ТВ
Неравнодушные спасли собак, морды которых были заклеены скотчем

Волонтеры обнаружили животных в частном доме, им удалось забрать пять из шести собак.

Зоозащитники показывают кадры, на которых собаки живут в обычных будках, едят и пьют из мисок, когда им захочется. Такие условия у животных были не всегда. Волонтеры забрали четвероногих у прежних хозяев из частного дома в Ленинградской области. Жители пытались обустроить приют для животных, но ни вольеров, ни мисок для воды и еды не было. А морды псов были перемотаны скотчем.

«Мы, конечно, пребывали в шоке, начали снимать видео. Сами хозяева не понимают, что они делают что-то не так. Она сама открыла ворота, нас пустила, ласкает эту собаку. Это такой огромный диссонанс. Она с ними ласкова, и при этом замотана морда и все в порядке. Конечно, мы были в шоке от этой ситуации», — рассказывает волонтер.

Прежняя хозяйка собак дала свое объяснение происходящему.

«У нас очень плохой сосед, который постоянно скандалит, а одна собака у нас неадекватная. Он с улицы подобран и гавкал все время, практически без остановок», — рассказывает хозяйка собак.

Зоозащитникам женщина отдала всех псов, кроме одного — своего любимца. При этом она пояснила, что этой собаке миска не нужна, ведь пес не пьет воду.

«Мы надеемся, что правоохранительные органы как-то помогут. Самое главное сейчас забрать собаку, последнюю, и сделать так, чтобы эти люди больше не заводили животных», — продолжила волонтер.

Четырех псов зоозащитники пристроили через социальные сети, одну собаку по кличке Лапа временно взяла на передержку местная жительница.

«Собака прекрасная, дружелюбная, ладит с животными. Как будто бы на ней совершенно не сказались вот эти условия нечеловеческие, в которых она находилась», — поделилась временная хозяйка Лапы.

Волонтеры рассказали историю СМИ, разместили посты в соцсетях, для того, чтобы люди были более внимательными к своим соседям и не допускали подобного обращения с животными.

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Все новости / ФАН-ТВ / Неравнодушные спасли собак, морды которых были заклеены скотчем
зоозащитники собаки животные спасение ленинградская область
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