Неравнодушные спасли собак, морды которых были заклеены скотчем

Волонтеры обнаружили животных в частном доме, им удалось забрать пять из шести собак.

Зоозащитники показывают кадры, на которых собаки живут в обычных будках, едят и пьют из мисок, когда им захочется. Такие условия у животных были не всегда. Волонтеры забрали четвероногих у прежних хозяев из частного дома в Ленинградской области. Жители пытались обустроить приют для животных, но ни вольеров, ни мисок для воды и еды не было. А морды псов были перемотаны скотчем.

«Мы, конечно, пребывали в шоке, начали снимать видео. Сами хозяева не понимают, что они делают что-то не так. Она сама открыла ворота, нас пустила, ласкает эту собаку. Это такой огромный диссонанс. Она с ними ласкова, и при этом замотана морда и все в порядке. Конечно, мы были в шоке от этой ситуации», — рассказывает волонтер.

Прежняя хозяйка собак дала свое объяснение происходящему.

«У нас очень плохой сосед, который постоянно скандалит, а одна собака у нас неадекватная. Он с улицы подобран и гавкал все время, практически без остановок», — рассказывает хозяйка собак.

Зоозащитникам женщина отдала всех псов, кроме одного — своего любимца. При этом она пояснила, что этой собаке миска не нужна, ведь пес не пьет воду.

«Мы надеемся, что правоохранительные органы как-то помогут. Самое главное сейчас забрать собаку, последнюю, и сделать так, чтобы эти люди больше не заводили животных», — продолжила волонтер.

Четырех псов зоозащитники пристроили через социальные сети, одну собаку по кличке Лапа временно взяла на передержку местная жительница.

«Собака прекрасная, дружелюбная, ладит с животными. Как будто бы на ней совершенно не сказались вот эти условия нечеловеческие, в которых она находилась», — поделилась временная хозяйка Лапы.

Волонтеры рассказали историю СМИ, разместили посты в соцсетях, для того, чтобы люди были более внимательными к своим соседям и не допускали подобного обращения с животными.