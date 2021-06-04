Предпенсионерам напомнили условия получения досрочной пенсии

Москва, 4 июня. Управление Пенсионного фонда России по Москве и Московской области напомнило предпенсионерам условия получения досрочной пенсии.

В ПФР указывают, что граждане предпенсионного возраста могут претендовать на досрочную пенсию только по предложению органов службы занятости. В случае положительного решения государство устанавливает выплаты не ранее, чем за два года до наступления пенсионного возраста.

В фонде отмечают, что предпенсионеры имеют право на досрочную пенсию, если они потеряли работу в следствии ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Также претендовать на указанные выплаты могут люди, попавшие под сокращение.

Для назначения досрочной пенсии гражданам необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа для мужчин и не менее 20 лет — для женщин. Кроме того, у соискателей должна отсутствовать возможность трудоустройства.

Если предпенсионеру назначили досрочные выплаты, то он обязан извещать ПФР в случае изменения жизненных остоятельств, а именно о числе иждивенцев, трудоустройстве или переезде за рубеж. После наступления пенсионного возраста гражданину необходимо подать в фонд заявление о назначении страховой пенсии по старости.

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