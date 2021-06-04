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04 июня 15:26
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новостей
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:19
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
15:15
Шоу-бизнес
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
15:14
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на повторный допрос в СК
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Предпенсионерам напомнили условия получения досрочной пенсии

Общество
Предпенсионерам напомнили условия получения досрочной пенсии
pixabay.com  /  PICNIC-Foto-Soest

Москва, 4 июня. Управление Пенсионного фонда России по Москве и Московской области напомнило предпенсионерам условия получения досрочной пенсии.

В ПФР указывают, что граждане предпенсионного возраста могут претендовать на досрочную пенсию только по предложению органов службы занятости. В случае положительного решения государство устанавливает выплаты не ранее, чем за два года до наступления пенсионного возраста.

В фонде отмечают, что предпенсионеры имеют право на досрочную пенсию, если они потеряли работу в следствии ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Также претендовать на указанные выплаты могут люди, попавшие под сокращение.

Для назначения досрочной пенсии гражданам необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа для мужчин и не менее 20 лет — для женщин. Кроме того, у соискателей должна отсутствовать возможность трудоустройства.

Если предпенсионеру назначили досрочные выплаты, то он обязан извещать ПФР в случае изменения жизненных остоятельств, а именно о числе иждивенцев, трудоустройстве или переезде за рубеж. После наступления пенсионного возраста гражданину необходимо подать в фонд заявление о назначении страховой пенсии по старости.

Ранее управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, как россиянам самостоятельно копить на пенсию.

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Все новости / Общество / Предпенсионерам напомнили условия получения досрочной пенсии
пенсия пфр предпенсионеры
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