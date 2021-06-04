Пенс назвал расизм в США «левым мифом»

Нью-Гэмпшир, 4 июня. Бывший вице-президент США Майкл Пенс назвал системный расизм в Америке «левым мифом». Такое заявление он сделал во время выступления перед членами Республиканкой партии в Нью-Гэмпшире. Сообщение появилось также в Twitter-аккаунте политика.

Instead of teaching all of our children, regardless of race or creed or color, to be proud of their Country, Critical Race Theory teaches children as young as kindergarten to be ashamed of their skin color. pic.twitter.com/AMxgCJFGcZ — Mike Pence (@Mike_Pence) June 4, 2021

Во время своей речи перед однопартийцами Пенс раскритиковал преподавание критической расовой теории. По его мнению, она учит детей «стыдиться своего цвета кожи» и республиканцы будут настаивать на ее отмене.

«Давно пора отказаться от левого мифа о системном расизме. Америка — не расистская страна. Америка самая справедливая, благородная и всеобъемлющая нация, которая когда-либо существовала на земле!», — сказал бывший вице-президент.

It is time for America to discard the left-wing myth of systemic racism. America is not a racist Nation—America is the most just, righteous, noble and inclusive Nation that has ever existed on the face of the earth! — Mike Pence (@Mike_Pence) June 4, 2021

В своем выступлении Пенс, бывший помощник президента Дональда Трампа, также похвалил предыдущую администрацию. При этом он назвал захват Капитолия 6 января «мрачным днем в истории США».

«Знаете, мы с Трампом много раз разговаривали с тех пор, как он покинул свой пост, и я не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь с глазу на глаз. Но я всегда буду гордиться тем, что мы сделали для американского народа за последние четыре года», — сказал он.

Пенс – один из кандидатов на выборах в президенты в 2024 году. Он является членом Республиканской партии и известен ультраконсервативными взглядами и христианскими убеждениями. Свою политическую карьеру начал в Конгрессе США, затем был губернатором Индианы с 2013 по 2017 год. С 2017 по 2021 год занимал должность 48-го вице-президента США. Политик считается одним из самых главных сторонников Трампа