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04 июня 15:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:19
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
15:15
Шоу-бизнес
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
15:14
Происшествия
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Пенс назвал расизм в США «левым мифом»

США
Пенс назвал расизм в США «левым мифом»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Нью-Гэмпшир, 4 июня. Бывший вице-президент США Майкл Пенс назвал системный расизм в Америке «левым мифом». Такое заявление он сделал во время выступления перед членами Республиканкой партии в Нью-Гэмпшире. Сообщение появилось также в Twitter-аккаунте политика.

Во время своей речи перед однопартийцами Пенс раскритиковал преподавание критической расовой теории. По его мнению, она учит детей «стыдиться своего цвета кожи» и республиканцы будут настаивать на ее отмене.

«Давно пора отказаться от левого мифа о системном расизме. Америка — не расистская страна. Америка самая справедливая, благородная и всеобъемлющая нация, которая когда-либо существовала на земле!», — сказал бывший вице-президент.

В своем выступлении Пенс, бывший помощник президента Дональда Трампа, также похвалил предыдущую администрацию. При этом он назвал захват Капитолия 6 января «мрачным днем в истории США».

«Знаете, мы с Трампом много раз разговаривали с тех пор, как он покинул свой пост, и я не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь с глазу на глаз. Но я всегда буду гордиться тем, что мы сделали для американского народа за последние четыре года», — сказал он.

Пенс – один из кандидатов на выборах в президенты в 2024 году. Он является членом Республиканской партии и известен ультраконсервативными взглядами и христианскими убеждениями. Свою политическую карьеру начал в Конгрессе США, затем был губернатором Индианы с 2013 по 2017 год. С 2017 по 2021 год занимал должность 48-го вице-президента США. Политик считается одним из самых главных сторонников Трампа

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Все новости / США / Пенс назвал расизм в США «левым мифом»
сша пенс расизм
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