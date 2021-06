Пенс назвал расизм в США «левым мифом»

Нью-Гэмпшир, 4 июня. Бывший вице-президент США Майкл Пенс назвал системный расизм в Америке «левым мифом». Такое заявление он сделал во время выступления перед членами Республиканкой партии в Нью-Гэмпшире. Сообщение появилось также в Twitter-аккаунте политика.

Instead of teaching all of our children, regardless of race or creed or color, to be proud of their Country, Critical Race Theory teaches children as young as kindergarten to be ashamed of their skin color. pic.twitter.com/AMxgCJFGcZ

Во время своей речи перед однопартийцами Пенс раскритиковал преподавание критической расовой теории. По его мнению, она учит детей «стыдиться своего цвета кожи» и республиканцы будут настаивать на ее отмене.

It is time for America to discard the left-wing myth of systemic racism. America is not a racist Nation—America is the most just, righteous, noble and inclusive Nation that has ever existed on the face of the earth!