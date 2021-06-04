Путин поручил разработать программу помощи молодым предпринимателям

, 4 июня. Владимир Путин поручил разработать и запустить программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодым предпринимателям.

Президент заявил о необходимости оказать содействие молодым российским бизнесменам в рамках Петербургского международного экономического форума.

Во время апрельского выступления с посланием парламенту Путин предложил выделить специальный раздел для поддержки молодых людей в каждом национальном проекте. Российский лидер подчеркнул, что положения о демографическом развитии и защите семьи, обозначенные в новой конституции, должны воплотиться в жизнь в работе всех уровней властей.