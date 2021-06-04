Путин заявил об опасности вспышек COVID-19 до повсеместного обеспечения вакцинами

Санкт-Петербург, 4 июня. Опасность вспышек новой коронавирусной инфекции сохраняется на всех континентах до момента обеспечения повсеместного доступа граждан к эффективным вакцинам.

Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава государства также уточнил, что помощь странам, которые в настоящий момент не имеют доступа к вакцинам от новой коронавирусной инфекции, пока расценивается как ничтожная.

Глава государства выступил 4 мая на пленарном заседании ПМЭФ. Путин пообщался с ведущими представителями международных информационных агентств в рамках форума.