Авиасообщение между Йошкар-Олой и Сочи возобновилось после 26 лет перерыва

Сочи, 4 июня. Между Сочи и столицей республики Марий-Эл совершил рейс первый самолет с 1995 года. Авиасообщение между городами будет действовать в течение нескольких месяцев.

Первыми пассажирами рейса стали 33 человека. В 15:28 самолет CRJ-100 приземлился в аэропорту Сочи. Как сообщили ФАН в пресс-службе аэропорта Сочи, подобные перелеты будут проводиться по средам и воскресениям до конца сентября.

Цены на билеты стартуют от 4500 рублей. Последний рейс по направлению Марий-Эл–Сочи был осуществлен 26 лет назад.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с восемью странами в начале июня. Регулярное авиасообщение возобновится с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Также станут возможны чартерные перелеты в Албанию, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.