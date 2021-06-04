Путин сообщил об окончании строительства первой нити «СП-2»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 15:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:23
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:19
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
15:15
Шоу-бизнес
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
15:14
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на повторный допрос в СК
15:13
Общество
Президент РФ заявил, что фразы о безразличии страны к проблемам климата – «чушь»
15:13
Общество
Россияне смогут выиграть миллион рублей через приложение «Честный знак»
15:12
Экономика
Путин призвал власти снизить административный контроль над МСП
Все новости
04 июня 15:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:23
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:19
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
15:15
Шоу-бизнес
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
15:14
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на повторный допрос в СК
15:13
Общество
Президент РФ заявил, что фразы о безразличии страны к проблемам климата – «чушь»
15:13
Общество
Россияне смогут выиграть миллион рублей через приложение «Честный знак»
15:12
Экономика
Путин призвал власти снизить административный контроль над МСП
Все новости

Путин сообщил об окончании строительства первой нити «СП-2»

Экономика
Путин сообщил об окончании строительства первой нити «СП-2»
Невские Новости

Санкт-Петербург, 4 июня. Укладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Строительство окончилось 2,5 часа назад, подчеркнул глава государства. Он сделал заявление в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С немецкой стороны труба подошла, с российской тоже, надо их приподнять и сварить», — сказал президент.

Ранее российский лидер открыл пленарное заседание ПМЭФ. Он также участвовал в работе форума в 2005–2007 и в 2012–2019 годах.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Путин сообщил об окончании строительства первой нити «СП-2»
путин пмэф Северный поток — 2
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 52913 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 49154 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 42957 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 34683 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 33772 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Рейтинг@Mail.ru