Путин сообщил об окончании строительства первой нити «СП-2»

Санкт-Петербург, 4 июня. Укладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Строительство окончилось 2,5 часа назад, подчеркнул глава государства. Он сделал заявление в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С немецкой стороны труба подошла, с российской тоже, надо их приподнять и сварить», — сказал президент.

Ранее российский лидер открыл пленарное заседание ПМЭФ. Он также участвовал в работе форума в 2005–2007 и в 2012–2019 годах.