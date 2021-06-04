Путин поручил проработать организацию платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин отдал поручение кабмину заняться проработкой вопроса об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранных граждан.

Кабмину необходимо проработать этот вопрос до конца июня. Наряду с этим глава государства обратился к Правительству РФ, регионам и представителям бизнеса с просьбой рассмотреть вопросы вакцинации мигрантов, приезжающих в страну.

Путин принимает участие в пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которое организовали в очном формате. Мероприятие проходит в Петербурге со 2 по 5 июня.