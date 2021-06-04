Огонь охватил пять домов в чувашском селе

Чебоксары, 4 июня. Пять домов полыхают в чувашском селе Сурский Майдан. Информации о пострадавших не поступало, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Частный жилой дом загорелся на улице Московская. Пламя перекинулось на соседнее здание и три нежилых строения. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Незадолго до этого в Омской области практически полностью выгорело село Каракуль. Предположительно, огонь перекинулся с сухой травы, которую жгли в соседнем районе. Всего было уничтожено 18 домов, никто из местных жителей не пострадал, сообщало Федеральное агентство новостей.