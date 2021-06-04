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04 июня 15:25
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новостей
15:23
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:19
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
15:15
Шоу-бизнес
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
15:14
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на повторный допрос в СК
15:13
Общество
Президент РФ заявил, что фразы о безразличии страны к проблемам климата – «чушь»
15:13
Общество
Россияне смогут выиграть миллион рублей через приложение «Честный знак»
15:12
Экономика
Путин призвал власти снизить административный контроль над МСП
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Путин призвал граждан России вакцинироваться от коронавируса

Политика
Путин призвал граждан России вакцинироваться от коронавируса
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин призвал жителей России проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции и напомнил, что это можно сделать бесплатно.

В России созданы все условия для комфортного прохождения вакцинации. Прививку от заболевания делают бесплатно, отметил глава государства во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Российская вакцина от коронавируса признана наиболее безопасной. Ее эффективность превышает 95%. Исследователи не зафиксировали ни одного летального исхода после прививки.

До этого сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследует российский препарат «Спутник V». Вакцину одобрят в течение нескольких месяцев.

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Все новости / Политика / Путин призвал граждан России вакцинироваться от коронавируса
путин пмэф вакцинация коронавирус
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