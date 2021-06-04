Путин призвал граждан России вакцинироваться от коронавируса

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин призвал жителей России проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции и напомнил, что это можно сделать бесплатно.

В России созданы все условия для комфортного прохождения вакцинации. Прививку от заболевания делают бесплатно, отметил глава государства во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Российская вакцина от коронавируса признана наиболее безопасной. Ее эффективность превышает 95%. Исследователи не зафиксировали ни одного летального исхода после прививки.

До этого сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследует российский препарат «Спутник V». Вакцину одобрят в течение нескольких месяцев.