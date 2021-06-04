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04 июня 15:24
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новостей
15:23
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:19
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
15:15
Шоу-бизнес
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
15:14
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на повторный допрос в СК
15:13
Общество
Президент РФ заявил, что фразы о безразличии страны к проблемам климата – «чушь»
15:13
Общество
Россияне смогут выиграть миллион рублей через приложение «Честный знак»
15:12
Экономика
Путин призвал власти снизить административный контроль над МСП
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Путин: только 10% населения планеты сделали прививку от COVID-19

Политика
Путин: только 10% населения планеты сделали прививку от COVID-19
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Прививку от коронавирусной инфекции (COVID-19) сделали только 10% населения планеты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2021.

Он обратил внимание, что сотни миллионов людей не имеют доступа к вакцинам. По словам российского лидера, ситуация, когда существуют политически мотивированные запреты на доступ к вакцинам, абсурдная.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году проходит со 2 по 5 июня в очном формате. Организатором мероприятия выступает Росконгресс. Площадкой ПМЭФ является КВЦ «Экспофорум».

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Все новости / Политика / Путин: только 10% населения планеты сделали прививку от COVID-19
путин пмэф вакцинация пандемия
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