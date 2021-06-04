Путин: только 10% населения планеты сделали прививку от COVID-19

Санкт-Петербург, 4 июня. Прививку от коронавирусной инфекции (COVID-19) сделали только 10% населения планеты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2021.

Он обратил внимание, что сотни миллионов людей не имеют доступа к вакцинам. По словам российского лидера, ситуация, когда существуют политически мотивированные запреты на доступ к вакцинам, абсурдная.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году проходит со 2 по 5 июня в очном формате. Организатором мероприятия выступает Росконгресс. Площадкой ПМЭФ является КВЦ «Экспофорум».