Путин участвует в пленарном заседании на ПМЭФ с эмиром Катара и канцлером Австрии

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин участвует в пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в офлайн-формате.

В пленарном заседании в онлайн-формате участвуют также эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастиан Курц. Кроме того, ожидается, что с видеоприветствием выступят аргентинский лидер Альберто Фернандес и президент Бразилии Жаир Болсонару.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге со 2 по 5 июня.

Ранее Путин заявил, что мировая экономика после пандемии столкнулась с самым большим спадом в сравнении со Второй мировой войной.