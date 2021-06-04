Путин сравнил экономику после пандемии со спадом времен Второй мировой войны

Санкт-Петербург, 4 июня. Мировая экономика после пандемии столкнулась с самым большим спадом в сравнении со Второй мировой войной. Об этом высказался президент России Владимир Путин.

Российский лидер выступает на полях Петербургского международного экономического форума. Глава государства заявил, что спад в экономике на фоне пандемии оказался самым сильным со времен Второй мировой войны. Путин предрек рост глобального ВВП.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее оценил решение отказаться от доллара в Фонде национального благосостояния. По его словам, это не отразится на жизни россиян.