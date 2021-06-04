Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс

Человек может нормально жить, только если он находится в балансе и гармонии с собой. Это является очень важной составляющей, которая позволяет счастливо существовать в наше время. Поиск гармонии для современного человека — не только популярная тенденция, но и жизненная необходимость. Но для того, чтобы ее обрести, потребуется определенный труд и регулярная работа над собой. Об этом в комментарии ФАН рассказала бизнес-консультант, коуч Анна Васютина.

Внутренний баланс

«Человек является тем, кто он есть, тем, во что верит, и тем, чем постоянно мотивирует себя. То, насколько он способен доверять миру и себе, по сути и является ощущением гармонии и баланса. У человека все находится в голове, в сердце и в его душе. Как прокачать свой опыт, обрести личные навыки, сохраняя внутренний баланс? Если вы замечаете, что люди отказывают вам или выражают недовольство, не расставайтесь и не воспринимайте это близко к сердцу. Не нужно придумывать и накручивать, что окружающие не любят вас, а мир все время настроен против», — пояснила Анна Васютина.

Из личного архива Анны Васютиной /

Возможно, есть кто-то, кого вы действительно не устраиваете. Может, он и настроен недружелюбно по отношению к вам, но этот единичный случай не должен выбивать вас из колеи, уверена эксперт. Не обращайте внимание и просто воспринимайте это как элемент невоспитанности.

«Всегда будут находиться люди, которым невозможно угодить либо по национальности, либо по вероисповеданию, либо по каким-то другим качествам. Нужно всегда находиться в балансе с самим собой. Это позволяет не обращать ни на кого внимания, а существовать в мире и гармонии», — пояснила Анна Васютина.

Интимные отношения

Если вы любите человека, то, по мнению эксперта, необходимо научиться разделять то, что вы к нему чувствуете. Чувство — это одно, оно, как правило, возникает к одному человеку, а отношения — это совсем другое.

«Сексуальная близость позволяет людям реализовываться. Когда человек вступает в интимные отношения, он, как правило, реализовывает свои когнитивные и социальные навыки. Обладание техникой в интимной сфере может делать человека более уверенным в себе, и, как правило, у него появляются определенные продвижения в социуме. Секс способен сильно заряжать положительной энергией, поэтому он очень важен. Любовные отношения позволяют людям быть счастливыми и искусными в своем деле. Заниматься сексом важно с тем человеком, к которому есть симпатия. Интимные отношения способны сделать людей счастливыми, испытать чувство глубокого восторга и даже чаще улыбаться», — добавила Анна Васютина.

pixabay.com / Avi Chomotovski

По ее мнению, секс является очень важной формой выражения любви к своему партнеру до тех пор, пока чувства и страсть не угаснут. Половой контакт является той же любовью, только в физической форме, поэтому он очень важен для человека. Гармония с собой важна везде: в сексе, в любви, в отношениях, на работе и с окружающими людьми. Именно гармоничность делает человека счастливым. А когда человек счастлив — он спокоен, и у него все получается. В результате окружающие люди с таким человеком охотнее идут на контакт.

«Гармония с собой позволяет находить контакт с миром. Она способна влюблять в себя людей разного пола, национальности и вероисповедания. И именно гармония с самим собой позволяет любить и быть любимым. Это удивительное ощущение может делать человека счастливым, видеть мир в позитивных красках, чувствовать и излучать счастье, а также любить и радоваться всему вокруг. Гармоничные люди могут воспринимать мир и окружающую действительность с большей любовью, чем люди, неспособные испытывать это чувство внутри себя. Человек, живущий в гармонии, намного быстрее и проще справляется с поставленными перед ним задачами, испытывая при этом радость. Ведь он привык радоваться всем событиям, происходящим вокруг», — рассказала Анна Васютина.

По ее мнению, внутренняя гармония делает человека неконфликтным, способным адекватно выслушивать конструктивную критику в свой адрес за счет обладания большой внутренней силой, так как от любого действия он привык получать удовольствие. Гармоничный человек отличается умением слушать и легко понимать многие вещи. Когда у человека в жизни соблюдаются баланс и гармония, он всегда чувствует спокойствие и радость от всего, что с ним происходит. Никакие неприятности не способны вывести такого человека из себя или испортить ему настроение. Поэтому каждому нужно всегда стремиться жить в гармонии с самим собой и поддерживать баланс.